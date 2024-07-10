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Osayi ve Mert Hakan'ın ifadesi verdi! Olaylı derbi ile ilgili futbolcuların ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.07.2024 10:17
19 Mayıs'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Çekilen görüntülere ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Futbolcuların ifadesi de ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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