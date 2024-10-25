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Okan Buruk ameliyata alındı! Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi şok

Okan Buruk ameliyata alındı! Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi şok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:17
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un apandisi patladı. Buruk'un acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli teknik adamı Okan Buruk hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındığı öğrenildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre Okan Buruk, ani bir sağlık sorunu nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Buruk'un apandistinin patladığı ve acil bir şekilde ameliyata alındığı öğrenildi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Buruk'un durumu tedirginlik yarattı.

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