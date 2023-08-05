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Murat Sancak'tan sahada rakip oyuncuya transfer teklifi

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Giriş: 05.08.2023 10:53
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maç sonunda yaptığı transfer çalışması gündeme oturdu. Rakip takımdan beğendiği futbolcuyu bırakmayan Sancak, 'Seni transfer edeceğim' dedi.
Sancak’tan sahada rakip oyuncuya transfer teklifi
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