Mourinho: “Bugün duvara karşı oynadık”

17 Ağustos 2025, Pazar

Giriş: 17.08.2025 01:36
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, rakibin savunma anlayışına övgüde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, “Duvar gibi savunma yaptılar, hem oyuncuların hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım” dedi. Uzun toplarla sürekli tehlike yarattıklarını söyleyen Mourinho, bu oyun tarzının kendi anlayışına uygun olmadığını ancak saygı duyduğunu vurguladı. Göztepe’nin mücadelesiyle 1 puanı hak ettiğini belirten Mourinho, Fenerbahçe’nin ise daha iyi olması gerektiğini ifade etti.
