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Milli halterci Daniyar İsmayilov'dan altın madalya | İşte tarihi anlar...

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Giriş: 06.04.2021 21:11
Güncelleme:06.04.2021 21:11
Son dakika spor haberleri... Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Tarihi anlar TRT SPOR 2 ekranında canlı yayınladı.
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İşte tarihi anlar...
İşte tarihi anlar...
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