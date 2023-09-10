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Milli futbolcularımız üzerinden İslam'ı hedef aldılar! Ermenistan maçı öncesi dua edilmesi zorlarına gitti

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Giriş: 10.09.2023 01:22
A Milli futbolcularımızın Ermenistan ile karşılaştığı maç öncesi dua etmesi İslam düşmanlarını kudurttu. LGBT terörü gibi sapkın eylemleri güzelleyici tutum sergileyip yaşanan skandallara göz yuman sosyal medya kitlesi İslam’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara sessiz kalırken bir yandan da nefret kusuyor. Milli futbolcularımız üzerinden İslam dinini alçak sözlerle hedef alan sapkınlar hadlerini bir kez daha aştı.
Millilerimiz üzerinden İslam’ı hedef aldılar!
Millilerimiz üzerinden İslam'ı hedef aldılar!
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