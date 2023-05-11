Mersin’de anlamlı organizasyon! Yıldızlar depremzedeler için oynadı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek amacıyla Mersin'de organize edilen "Omuz omuza gösteri maçı" depremzede çocuklar, futbolcular ve sanatçıları yeşil sahada buluşturdu. Özel müsabakada 25 depremzede çocuk ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanı sıra İbrahima Yattara, Sabri Sarıoğlu, Henry Onyekuru, Youness Belhanda gibi isimler forma giydi. Takımların 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yaptığı karşılaşmayı eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır yönetti. Volkan Demirel, Vincenzo Montella, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin de takımların teknik direktörlük görevini üstlendi. Beyaz takımın, kırmızı takımı 6-4 yendiği müsabakanın ardından düzenlenen törende katılımcılara kupa ve madalya verildi.

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