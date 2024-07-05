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Meril Demiral’a UEFA soruşturması | Alman basını neden manipülasyon yaptı? UEFA'ya lobi baskısı mı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 11:29
Alman basınından Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "Merih Demiral'a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor" açıklaması geldi. Peki Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası iddiası neden ortaya atıldı? UEFA'ya lobi baskısı mı yapılıyor? Alman basını Merih Demiral ile ilgili neden manipülasyon yaptı?
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Alman basını neden manipülasyon yaptı?
Alman basını neden manipülasyon yaptı?
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