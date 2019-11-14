Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. A Milli Takım, İzlanda maçı karşısında gösterdiği savunma performansıyla tam puan aldı. Ay-Yıldızlıların bu başarısında en büyük pay ise Merih Demiral'in. Merih Demiral, 80. dakikada İzlanda'nın köşe vuruşu sonrası Sigthorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Demiral'in bu mücadelesi Ay-Yıldızlıların kazandığı 1 puanda büyük rol oynadı. İşte Merih Demiral'in o kurtarışı...