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14.11.2019

Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. A Milli Takım, İzlanda maçı karşısında gösterdiği savunma performansıyla tam puan aldı. Ay-Yıldızlıların bu başarısında en büyük pay ise Merih Demiral'in. Merih Demiral, 80. dakikada İzlanda'nın köşe vuruşu sonrası Sigthorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Demiral'in bu mücadelesi Ay-Yıldızlıların kazandığı 1 puanda büyük rol oynadı. İşte Merih Demiral'in o kurtarışı...

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