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15.10.2019
Merih Demiral, Fransa maçının ardından konuştu! "Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz"
EURO 2020 H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Stade De France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.
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