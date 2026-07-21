Hürmüz Boğazı krizi: Türkiye enerji denkleminde öne çıkıyor

İran ile ABD arasında yeniden tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha küresel enerji gündeminin merkezine taşıdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, alternatif enerji koridorlarını yeniden tartışmaya açarken, uzmanlar Hürmüz Boğazı'nın kısa vadede ikame edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, Türkiye'nin Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve jeopolitik konumuyla enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş merkezi haline geldiğini ifade ederek, alternatif enerji güzergahlarında önemli rol üstlenebileceğini söyledi.