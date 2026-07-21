ANALİZ | Kiev'de kritik diplomasi! Hakan Fidan'dan barış mesaisi

Rusya-Ukrayna savaşı beşinci yılına yaklaşırken cephede çatışmalar şiddetlenirken diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'dan diplomasi treniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek kritik temaslarda bulundu. Savaşın izlerini taşıyan Kiev sokaklarında barış arayışının nabzını tutan ziyaret kapsamında Türkiye'nin müzakere sürecindeki rolü bir kez daha öne çıktı. A Haber, Hakan Fidan'ın Kiev temaslarını ve savaşın gölgesindeki başkentten son gelişmeleri yerinde görüntüledi.