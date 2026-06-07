CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Venezuela bulduğu golle 1-0 öne geçti

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, mücadelenin 13. dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar