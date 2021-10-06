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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş MHK açıklaması: Sisteminin değişmesi için...

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Giriş: 06.10.2021 17:13
Süper Lig'de hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği flaş bir toplantıya imza attı. Toplantı ardından Birlik Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair son dakika açıklamalarında bulundu. Ahmet Ağaoğlu, kritik toplantıda MHK'nın sistemiyle ilgili konuştuklarını ve MHK'nın sisteminin değişmesi için kararlı olduklarını duyurdu. Ahmet Ağaoğlu toplantıya dair çarpıcı mesajlar verdi. İşte son dakika spor haberimizin detayları...

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın geleceğine ilişkin son derece kritik ifadeler kulllandı.

"MHK'NİN YAPISI DİĞER LİGLERLE..."

MHK sisteminin uyumlu çalışması konusunda konuşan Ahmet Ağaoğlu, "6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı." şeklinde konuştu

"MHK'NİN YAPISI DİĞER LİGLERLE UYUMLU OLMALI"

MHK sisteminin uyumlu çalışması konusunda konuşan Ahmet Ağaoğlu, "6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı." cümlelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöye sürdürdü;

"Sorunlar belli. Sıkıntılar belli. Alınacak kararlar belli. Yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştireceğiz."

"ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?"

"MHK'nin yapısınında diğer liglerle de uyumlu olması lazım. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor?"

"HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"

"Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var."

"MHK SİSTEMNİN DEĞİŞMESİNDE KARARLIYIZ"

"Şeffaflıktan uzak olan bu yapı tartışmaya her zaman açıktır. MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız. MHK ile ilgili yapısal değişiklikler belirledik."

"OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI"

"Kulüplerin birlikte aldığı bir karar, futbolu daha ileriye taşıyacak. Ben buna kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Tüm kulüp başkanlarımız aynı görüşü taşıyor. Oy birliği ile karar alındı."

MHK sisteminin değişmesi için...
"MHK sisteminin değişmesi için..."
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