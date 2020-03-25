Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e taraftarlardan mesaj |Video

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taraftarlardan mesaj var. Sarı kırmızılı taraftarlar 'imparator' diye seslendikleri hocaları için hazırladıkları video klipte "Elini kalbine koy hocam, biz oradayız..." notuyla mesaj yolladı.