Konyaspor Fenerbahçe maçında çok konuşulan o pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Top çizgiyi geçti mi? |Video

Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın 15. dakikasında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Konyasporlu futbolcu Sukubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun topu çizgiden çıkardı. Pozisyona Konyasporlu futbolcular uzun süre 'top çizgiyi geçti' diye itiraz etti. Peki top çizgiyi geçti mi? A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu canlı yayında yorumladı. İşte yanıtı...

Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın 15. dakikasında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ? ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI

Konyasporlu futbolcu Sukubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun topu çizgiden çıkardı. Pozisyona Konyasporlu futbolcular uzun süre 'top çizgiyi geçti' diye itiraz etti. Peki top çizgiyi geçti mi? A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu canlı yayında yorumladı. İşte yanıtı...

HAKEM POZİSYONDA 'VAR'A BAŞVURDU

Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.