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Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 16:25
Güncelleme:15.03.2024 16:25
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
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Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu
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