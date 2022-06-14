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Kırmızı Kart gösteren hakemi sahada döve döve öldürdüler!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2022 19:26
El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darbedildi. Korkunç olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem kısa süre sonra hayatını kaybetti..
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
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