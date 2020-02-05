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05.02.2020

Kırklarelispor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı CANLI izle A SPOR |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig temsilcisi Başakşehir'i eleyen Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Taraftarlar saat 14.30'da başlayacak Kırklareli - Fenerbahçe maçını A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı izleyebilecekler. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor önceki turlarda MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir gibi güçlü ekipleri saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imzasını atmıştı. İki takım da ilk maçta iyi bir skor alarak rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Peki, GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve her iki takımla ilgili merak edilen son dakika gelişmelerinin yanıtı haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig temsilcisi Başakşehir'i eleyen Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Taraftarlar saat 14.30'da başlayacak Kırklareli - Fenerbahçe maçını A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı izleyebilecekler.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI

ASpor CANLI YAYIN

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