17 Eylül 2024, Salı
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Kıbrıs provokasyonuna Ergin Ataman’dan tepki
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv mücadelesinde, Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde Kuzey Kıbrıs'a ithafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı. Olay sonrası Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye salonu terk etti. Ergin Ataman konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." ifadelerini kullandı.