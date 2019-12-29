Khabib Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler |Video

UFC hafif sıklet boks şampiyonu Dağıstan asıllı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov, sosyal medya hesabı üzerinden Cristiano Ronaldo'nun bedensel engelli çocukla top oynadığı görüntüleri paylaşarak, "Bu yüzden dünyanın en iyisinin" ifadelerini kullandı.

UFC hafif sıklet boks şampiyonu Dağıstan asıllı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov, resmi instagram hesabından Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun videosunu paylaştı.

Bedensel engelli genç kaleciyle top oynayan Ronaldo'nun görüntülerini yayınlayan Nurmabomedov'un paylaştığı video 12 saatte 1,3 milyon beğeni topladı.

Şampiyon dövüşçü, Portekizli futbolcuya ithafen "Bu yüzden dünyanın en iyisisin" yorumunu yaptı..