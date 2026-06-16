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Kenan Yıldız dua ederek antrenmana başladı

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, Paraguay ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına dua ederek başladı.

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