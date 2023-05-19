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Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 19.05.2023 10:57
Süper Lig’in 34. haftasında kendi evinde Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekip oynadığı futbolla taraftarını memnun etti. Lig'de son haftalara gelinirken Fenerbahçe önündeki bütün maçları kazanarak rakibi Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek.
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