Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig’in 34. haftasında kendi evinde Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekip oynadığı futbolla taraftarını memnun etti. Lig'de son haftalara gelinirken Fenerbahçe önündeki bütün maçları kazanarak rakibi Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek.