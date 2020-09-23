23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Juventus İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kiraladı

Juventus İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kiraladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 01:45
Güncelleme:23.09.2020 01:51
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcü Alvaro Morata’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İspanyol golcü Morata, 4 sezon aradan sonra yeniden Juventus forması giyecek

Juventus kulübünden "Daha fazla Morata, daha fazla anı, daha fazla zafer" başlığıyla yapılan duyuruda, 27 yaşındaki golcünün İspanya'nın Birinci Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'den 10 milyon avro karşılığında kiralandığı belirtildi.

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, Juventus, 2021-2022 sezonu için isterse 10 milyon avro daha ödeyerek oyuncuyu bir yıl daha kiralayabilecek ya da 45 milyon avro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini satın alabilecek.

Böylece İspanyol golcü 4 sezon aradan sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Juventus da buna atıfla kulüp açıklamasında, "Eve dönmekten daha güzel bir şey yok" ifadesine yer verdi.

Morata, 2014 ile 2016 arasında iki sezon boyunca giydiği Juventus formasıyla 93 maçta 27 kez gol sevinci yaşamıştı.

İspanyol golcü İtalyan takımında
İspanyol golcü İtalyan takımında
Evren Turhan: Galatasaray Ligin En İyi Oynayan Takımı / Artı Futbol / 21.09.2020
Evren Turhan: "Galatasaray Ligin En İyi Oynayan Takımı" / Artı Futbol / 21.09.2020
Evren Turhan: Galatasaray Ligin En İyi Oynayan Takımı / Artı Futbol / 21.09.2020
Evren Turhan: "Galatasaray Ligin En İyi Oynayan Takımı" / Artı Futbol / 21.09.2020
Sörloth Resmen Leipzig'da! Yunus Emre Sel, Transferin Detaylarını Açıkladı
Sörloth Resmen Leipzig'da! Yunus Emre Sel, Transferin Detaylarını Açıkladı
Emre Bol: Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın Yerine Emre Belözoğu'nun Getirileceğini Duydum
Emre Bol: "Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın Yerine Emre Belözoğu'nun Getirileceğini Duydum"
Trabzonspor'dan KAP'a Sörloth açıklaması
Trabzonspor'dan KAP'a Sörloth açıklaması
Turgay Demir: Galatasaray, Fenerbahçe'yi Yener / Bire Bir Futbol / 21.09.2020
Turgay Demir: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Yener" / Bire Bir Futbol / 21.09.2020
Emre Bol: Erol Bulut'un Kapanan Takımları Nasıl Açacağına Dair Kafa Yorması Lazım / Artı Futbol
Emre Bol: "Erol Bulut'un Kapanan Takımları Nasıl Açacağına Dair Kafa Yorması Lazım" / Artı Futbol
Turgay Demir: Galatasaray Şampiyonluğun En Büyük Adayı / Bire Bir Futbol / 21.09.2020
Turgay Demir: "Galatasaray Şampiyonluğun En Büyük Adayı" / Bire Bir Futbol / 21.09.2020
Yunus Emre Sel'den Trabzonspor Antrenmanında Çok Özel Açıklamalar!
Yunus Emre Sel'den Trabzonspor Antrenmanında Çok Özel Açıklamalar!
Trabzonspor'un Yeni Transferi Lewis Baker'dan Önemli Açıklamalar!
Trabzonspor'un Yeni Transferi Lewis Baker'dan Önemli Açıklamalar!
Mehmet Özcan: Bu Sezon Daha İyi Bir Abdülkadir Ömür İzleyeceğiz / Sabah Sporu / 21.09.2020
Mehmet Özcan: "Bu Sezon Daha İyi Bir Abdülkadir Ömür İzleyeceğiz" / Sabah Sporu / 21.09.2020
Daha Fazla Video Göster