İtalya Serie A için tarih belli oldu! İşte futbolun yeniden hayat bulacağı o tarih... |Video

Yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez olan İtalya'da normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda futbolseverleri sevindirici haber İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den geldi. Conte futbol takımlarının antrenmanlara mayıs ayı içerisinde başlayacağını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan canlı yayında aktardı.

Yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez olan İtalya'da normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda futbolseverleri sevindirici haber İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den geldi. Conte futbol takımlarının antrenmanlara mayıs ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan canlı yayında aktardı.

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle en çok ölüm olayının gerçekleştiği ülkelerden biri olan İtalya'da Serie A, belirsiz bir süre için askıya alınmıştı.

Ligin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmasa da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün düzenlediği basın toplantısında sporun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Conte; İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve federasyonlar tarafından tanınan sporcuların 4 Mayıs itibariyle bireysel çalışmalarına başlayabileceğini açıkladı. Conte, şartların olumlu seyretmesi halinde ise 18 Mayıs itibariyle takım antrenmanlarının da tekrar başlamasına izin verileceğini sözlerine ekledi.

Bu da 4 Mayıs itibariyle Serie A'da forma giyen oyuncuların bireysel antrenmanlarına başlayabilecekleri anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın Serie A'da 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı iddia edilmişti.