-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fon krizinde kurulan tam yetkili kurul nasıl işleyecek?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon krizinde kurulan tam yetkili kurul nasıl işleyecek?

Fon soruşturmasındaki son gelişmeleri A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yol haritasını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurul ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesine dikkat çeken Müderrisoğlu, 455 bin 758 yatırımcının durumuna ilişkin, "Meselenin kitlesel bir probleme dönüşmeden tabandaki gerçek yatırımcının hakkını güvenceye almak" gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz!
Sonraki Video
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz!
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar