Fon krizinde kurulan tam yetkili kurul nasıl işleyecek?

Fon soruşturmasındaki son gelişmeleri A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yol haritasını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurul ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesine dikkat çeken Müderrisoğlu, 455 bin 758 yatırımcının durumuna ilişkin, "Meselenin kitlesel bir probleme dönüşmeden tabandaki gerçek yatırımcının hakkını güvenceye almak" gerektiğini söyledi.