İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu! Direğe nasıl çıktı? Hikayesini A Haber'e anlattı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un düzenlediği şampiyonluk kutlamaları dünya basınında geniş yer buldu. Ortaya çıkan ışık gösterisi büyük hayranlık uyandırdı. O görüntülerde elektrik direklerine tırmanan Trabzonsporlu taraftarlar dikkat çekmişti. O taraftarlardan Ziya Alemdar, A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım'a direğe tırmanış hikayesini anlattı. Alemdar, "Baktım direkler boş kendimi bir heyecanla attım direğe. Daha iyi izlemek için bir anda çıktım." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN