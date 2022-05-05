05 Mayıs 2022, Perşembe
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İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu! Direğe nasıl çıktı? Hikayesini A Haber'e anlattı
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un düzenlediği şampiyonluk kutlamaları dünya basınında geniş yer buldu. Ortaya çıkan ışık gösterisi büyük hayranlık uyandırdı. O görüntülerde elektrik direklerine tırmanan Trabzonsporlu taraftarlar dikkat çekmişti. O taraftarlardan Ziya Alemdar, A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım'a direğe tırmanış hikayesini anlattı. Alemdar, "Baktım direkler boş kendimi bir heyecanla attım direğe. Daha iyi izlemek için bir anda çıktım." ifadelerini kullandı.