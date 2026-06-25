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Prof. Dr. Üşümezsoy: "Şiddet eğrisi fay boyunca uzanıyor"

Venezuela'yı vuran son depremleri A Haber ekranlarında değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin oluşumu ile plakaların hareketi arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

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