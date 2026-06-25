Avrupa'yı kavuran sıcaklar haftaya Türkiye'de mi?

Avrupa son 500 yılın en kabus dolu günlerini yaşıyor. Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar geniş bir coğrafyayı esir alan kavurucu sıcak dalgası, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Meteoroloji uzmanları, Avrupa'da can kayıplarına yol açan bu dev sıcak hava dalgasının gelecek haftadan itibaren yurdun batı kesimlerinde etkili olacağını duyurdu. Uzman Adil Tek, A Haber canlı yayınında "Omega Blokajı" tehlikesine dikkat çekerek kritik tarihi açıkladı. İşte Türkiye'yi bekleyen o kavurucu sıcakların detayları...