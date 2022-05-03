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Haberler Galeri Trabzonspor taraftarı İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Trabzonspor taraftarı İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarı çifte bayramı kutlamaya devam ediyor. Bordo mavililer 81 ilde kutlama yaparken yıllar sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu sona erdirmiyor. Bordo mavililerin İstanbul'da yapacağı şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 14:04
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Trabzonspor taraftarı İstanbul’da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.

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Trabzonspor taraftarı İstanbul’da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.

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Trabzonspor taraftarı İstanbul’da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

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Trabzonspor taraftarı İstanbul’da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu
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Trabzonspor taraftarı İstanbul’da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu