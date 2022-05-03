Trabzonspor taraftarı İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tüm detaylar belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarı çifte bayramı kutlamaya devam ediyor. Bordo mavililer 81 ilde kutlama yaparken yıllar sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu sona erdirmiyor. Bordo mavililerin İstanbul'da yapacağı şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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