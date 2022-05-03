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Trabzonspor için Şampiyonlar Ligi sayfası açıldı!

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Trabzonspor için Şampiyonlar Ligi sayfası açıldı!

Herkesin merakla beklediği ‘Rusya’ kararı UEFA tarafından resmen açıklandı. Avrupa futbolunun patronu, 2022-23 sezonu için Rus kulüplerini men etti, böylece lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’nde play-off etabına yükseldi. Fırtına'nın kura çekimi ve maçların oynanacağı tarihler de açıklandı.

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