Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail katliamı: Çadırları bile vurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’deki vahşeti hız kesmeden devam ediyor. Sözde ateşkes ilanına rağmen sivil yerleşimleri ve çadır kentleri hedef almaktan vazgeçmeyen soykırım ordusu, Han Yunus’ta gerçekleştirdiği son saldırıyla bir kez daha masumların kanını döktü. Biri çocuk en az iki kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası bölgeden yükselen feryatlar yürekleri dağlarken, dünya bu insanlık dramını sadece izlemekle yetiniyor. İşte taş üstünde taş kalmayan, her gün bomba yağmuru altında yaşam mücadelesi veren Gazze’den kan donduran son detaylar.