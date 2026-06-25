Dünya Kupası'nda devlerin savaşı: Meksika ve Brezilya fırtınası esti!

Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, gruplarda oynanan son maçlar adeta nefesleri kesti. Meksika’nın 3’te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturduğu turnuvada, Güney Afrika tarihi bir başarıya imza atarak adını son 32 turuna yazdırdı. Brezilya’nın İskoçya karşısındaki 3-0’lık net galibiyeti ve yıldız oyuncu Neymar’ın 3 yıl aradan sonra sahalara dönerek sergilediği performans futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Fas’ın namağlup ilerleyişi turnuvaya damga vururken, A Spor spikeri Kerem Canbulat kupadaki son gelişmeleri ve takımların performanslarını çarpıcı detaylarla aktardı.