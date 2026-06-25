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Venezuela'dan arama kurtarma çalışmaları A Haber'de

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla peş peşe meydana gelen 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından ülkede yıkım yaşandı. A Haber, arama kurtarma çalışmalarını bölgeden canlı aktardı.

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