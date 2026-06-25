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Venezuela'da 7,5 ve 7,2 şiddetinde ardışık iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

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