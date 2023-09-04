Hem filenin hem de Avrupa'nın sultanları! Kızlarımız tarih yazdı...

Yarı finalde İtalya karşısında büyük bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 2019 finalinde olduğu gibi Sırbistan'la bir kez daha kozlarını paylaşırken rakibini 3-2 devirerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği maç nefes kesti. İşte detaylar...