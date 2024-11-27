Hasan Arat da Futbol A.Ş.’deki görevinden ayrıldı

Beşiktaş'ta kötü gidişin ardından peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrası Başkan Hasan Arat da Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda dün gece yapılan operasyonda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel görevden alındı. Bu kararlar sonrası Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez ve Beşiktaş İletişim Sorumlusu Yönetici Işıl Zeybek de istifa etti ancak Göçmez'in istifası kabul edilmedi. İstifa kararları sonrası A Spor canlı yayınına bağlanan eski Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar flaş açıklamalarda bulundu.