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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu

İHA
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Giriş: 18.02.2024 21:31
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.
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