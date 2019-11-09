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09.11.2019

Genç futbolcu Emre Demir'den Süper Lig tarihine geçen gol! Emre Demir kimdir? |Video

Geçen hafta Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir ile beraberliği yakalamasına rağmen 90. dakikada Stancu'nun golüne engel olamadı ve 2-1 mağlup oldu. Maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra gol atan 15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

Kayserisporlu tarihe geçti

'in 11. hafta mücadelesinde ile karşılaşan 'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.
Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Genç oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

ENES ÜNAL'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Maçının 68. dakikasında oyuna giren Kayserispor'un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, 71. dakikada golünü attı ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını egale etti. Rekor daha önce Bursaspor formasıyla 16 yaşında Galatasaray'a karşı gol atan Enes Ünal'a aitti.

SÜPER LİG TARİHİNDE EN GENÇ GOL ATANLAR

Emre Demir 15 YAŞINDA
16 YAŞINDA
Batuhan Karadeniz 16 YAŞINDA
Serkan Bakan 16 YAŞINDA
Kazım Nas 16 YAŞINDA

Maç Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 11'e yükseltti. Kayserispor ise 7 puanla ligin son sırasında kaldı.

EMRE DEMİR KİMDİR?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı.

Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.

'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

Kayserispor, Emre Demir'i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

Kayserispor U14 takımında 10 numara mevkisinde forma giyen Emre Demir U14 takımıyla çıktığı 42 maçta attığı 46 golle dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre 2 gol atma başarısı gösterdi.

BARCELONA'NIN RADARINDA

Emre Demir bu sezon Aytemiz Alanyaspor maçında tarafından 88. dakikada oyuna alınmıştı.

Daha önce PSG altyapısında eğitim gören Emre Demir, Barcelona'nın radarında...

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