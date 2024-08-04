Gedson Fernandes: “Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim”

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray’ı 5-0 yenerek kazandıkları Süper Kupa Finali sonrası yaptığı açıklamada, “Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık” dedi.