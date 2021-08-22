23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Gaziantep maçında fenalaşan Beşiktaşlı N'Sakala'nın sağlık durumunu canlı yayında açıkladı
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin 71. dakikasında korku dolu anlar yaşanadı. Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala fenalaşırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.