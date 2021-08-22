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Gaziantep maçında fenalaşan Beşiktaşlı N'Sakala'nın sağlık durumunu canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 22.08.2021 00:23
Güncelleme:22.08.2021 00:23
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin 71. dakikasında korku dolu anlar yaşanadı. Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala fenalaşırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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