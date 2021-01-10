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Gaziantep FK Teknik Direktör Sumudica ile yolların ayrıldığını duyurdu |Video

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Giriş: 10.01.2021 18:27
Güncelleme:10.01.2021 18:33
Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK'da Sumudica ile yolları ayrıldığı duyuruldu. Gaziantep temsilci yaptığı açıklamada Rumen teknik adam ile karşılıklık anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesini A Spor canlı yayınında değerlendiren Ahmet Akcan yönetimin aldığı kararı doğru bulduğunu söyledi.

Gaziantep FK Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika: Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK'da Sumudica bilmecesi sona erdi. Uzun süredir yeni sözleşme isteyen ve Sivasspor maçı sonrası sarf ettiği "Eşime haber verdim, kulübe vermek için para isteyeceğim" sözlerini şaka olarak düzeltse de büyük tepki gören Rumen teknik adamın görevine son verildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Sumudica ile yollar ayrıldı
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