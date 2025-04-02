Galatasaray’dan derbi sonrası paylaşım! Sarı lacivert ipleri olan Pinokyo...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, maç sonrası ezeli rakibine yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivert iplerle oynatılan bir Pinokyo videosu paylaşarak derbi galibiyetini kutladı. Bu gönderi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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