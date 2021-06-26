Galatasaray'da transfer gelişmesi | Barış Alper Yılmaz ile prensipte anlaşıldı

Başkan seçimlerini tammalayan Galatasaray'da Burak Elmas göreve geldi. Yeni başkanın ilk işi Florya'yı yeniden Fatih Terim'e teslim etmek oldu. Sarı kırmızılı kulüp transfer çalışmalarına ise hız verdi. Sıcak gelişmerleri ve son durumu ise A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. Kaplan, Fatih Terim'in ısrarla istediği Keçiörengücü'nde oynayan Barış Alper Yılmaz ile prensip anlaşmasına verildiğini duyurdu. Son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transfer gelişmesine dair detayları canlı yayında aktardı:

Galatasaray, Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için görüşme gerçekleştirdi. Fatih (Terim) Hoca'nın ısrarla istediği bir isim. Geçtiğimiz sezonki Kerem Aktürkoğlu transferi rol model olarak alınacak. Ankara temilcisi, ilk başlarda istediği 3 milyon Euro'dan daha makul seviyelere inmiş durumda. Takas opsiyonu da masada. Galatasaray, 1.5 milyon Euro + 1 oyuncunun bonservis ya da kiralık olarak verilmesi teklifini sundu.