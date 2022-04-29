29 Nisan 2022, Cuma
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Galatasaray'da ikinci Ribery vakası! Mostafa Mohamed transferine Zamalek engeli...
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mostafa Mohamed sergilediği dalgalı performansla bekleneni veremezken sarı kırmızılılar oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar vermişti. Ancak Mostafa Mohamed'in eski takımı olan Zamalek, ödemelerin yapılmaması halinde Cimbom'a transfer konusunda problem çıkaracağını duyurdu. İşte detaylar...