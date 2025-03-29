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Galatasaray Tüpraş Stadyumu’na ulaştı

Galatasaray Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 19:29
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
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Galatasaray Tüpraş Stadyumu’na ulaştı
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na ulaştı
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Galatasaray Tüpraş Stadyumu’na ulaştı
Galatasaray Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Beşiktaş- Galatasaray maçı saat 20.30’da
Beşiktaş- Galatasaray maçı saat 20.30'da
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