29 Mart 2025, Cumartesi
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Galatasaray Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.