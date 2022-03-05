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Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'e çok sert sözler: Marifetmiş gibi...

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Giriş: 05.03.2022 21:34
Güncelleme:05.03.2022 21:35
Galatasaray iki haftalık galibiyet serisinin ardından Konyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Domenec Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Tüzemen, "Feghouli'yi oynatmasan da Konya'ya getirmek zorundasın. İdmanda Feghouli kötüymüş ama Berkan bugün hiç koşmadı. Torrent'in gözünde yetenekli değil koşan oyuncu yeterli herhalde. Sen teknik direktör olarak maçtan sonra gülüyorsun marifetmiş gibi." ifadelerini kullandı.
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