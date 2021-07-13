13 Temmuz 2021, Salı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi... Olympiakos ile hazırlık mücadelesi yapmak için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililer tarafından skandal muamelelere maruz kaldı. Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmemesi sonucu yurda dönen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yaşadıkları süreci anlattı. Terim, ''Dostluk maçları dostlarladır. O davranış dostça bir davranış değildi' dedi.