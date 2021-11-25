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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Telafisi yok!

İHA
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Giriş: 25.11.2021 09:37
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez konuştu. Terim, ''Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok.'' ifadelerini kullandı.
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