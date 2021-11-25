25 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Telafisi yok!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez konuştu. Terim, ''Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok.'' ifadelerini kullandı.