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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim canlı yayında taraftara müjdeyi verdi: 9 ve 12 Ekim'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2021 22:53
Güncelleme:03.10.2021 23:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlara canlı yayında güzel haberi veren Terim, milli arada 9-12 Ekim tarihleri arasında 2 hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada 2 hazrılık maçı oynayacaklarını söyledi.

Terim, maçların Florya'da oynanacağını ve taraftarlara açık olacağını belirtti.

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12 Ekim'de ise İstanbulspor takımlarıyla hazırlık karşılaşması yapması bekleniyor.

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