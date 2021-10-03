03 Ekim 2021, Pazar
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim canlı yayında taraftara müjdeyi verdi: 9 ve 12 Ekim'de...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlara canlı yayında güzel haberi veren Terim, milli arada 9-12 Ekim tarihleri arasında 2 hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada 2 hazrılık maçı oynayacaklarını söyledi.
Terim, maçların Florya'da oynanacağını ve taraftarlara açık olacağını belirtti.
Sarı-kırmızlıların 9 Ekim'de Tuzlaspor
12 Ekim'de ise İstanbulspor takımlarıyla hazırlık karşılaşması yapması bekleniyor.